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17:03, 18 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ильин: В выходные в Москве будет солнечно и дождливо
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в Москве будет солнечно и дождливо. О погоде в предстоящие выходные рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает RT.

Атмосферное давление будет повышаться, и на этом фоне столбики термометров поползут вверх, отметил метеоролог. В субботу днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. В целом день будет солнечным, но возможны локальные кратковременные дожди.

«В воскресенье уже будет хорошая солнечная погода без осадков и с незначительной облачностью», — пообещал Ильин. По прогнозам специалиста, в этот день ветер утихнет, и на улице потеплеет до плюс 20-25 градусов.

Ранее нескольким регионам России синоптики предсказали аномальную жару в июле. Речь идет о Мурманской и севере Архангельской областей, а также восточных районах Карелии и Дагестане.

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