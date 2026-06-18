Аномальная жара накроет ряд регионов России в июле

Синоптик Паршина: Аномальная жара ожидается в Мурманской области и Дагестане

В июле ряд российских регионов накроет аномальная жара. Об этом предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с агентством РИА Новости.

Речь идет о Мурманской и севере Архангельской областей, а также восточных районах Карелии и Дагестане. «Теплее нормы — в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края», – поделилась информацией синоптик.

Напротив, температура ниже нормы в июле ожидается на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области, в Кировской и Свердловской областях, Пермском крае. Аналогичная ситуация, отметила Паршина, будет в Ханты-Мансийском округе и на части территории Ямало-Ненецкого округа.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жара вернется в Москву и Подмосковье лишь в июле.