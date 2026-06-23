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10:57, 23 июня 2026Экономика

Один из ключевых драгметаллов заметно подешевел

Биржевая стоимость серебра упала более чем на 5 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов во вторник, 23 июня, биржевая стоимость серебра в моменте упала более чем на 5 процентов. О заметном удешевлении одного из ключевых драгметаллов свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки серебра достигали 62,03 доллара за тройскую унцию. К 10:46 по московскому времени котировки незначительно отыграли падение и поднялись до 62,1 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии составило 5,31 процента, или около 3,5 доллара.

Серебро дешевеет на ожиданиях участниками рынка сохранения жесткой денежно-политики Федеральной резервной системы США на фоне усиления проинфляционных рисков. Более высокие процентные ставки традиционно оказывают давление на активы, которые не приносят процентного дохода. К числу последних относятся в том числе ключевые драгоценные металлы — золото и серебро.

Еще одной причиной падения котировок серебра эксперты назвали укрепление позиций доллара. Американская валюта, пояснили они, стала все чаще восприниматься инвесторами в качестве «тихой гавани». Кроме того, на котировки драгметаллов оказывает давление общая экономическая неопределенность в мире, что в итоге приводит к снижению спроса на золото и серебро.

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