В ЕС пожаловались на отсутствие диалога с Россией

Картайзер: Одной из главных проблем Европы является отсутствие диалога с Россией

Одной из ключевых проблем Европы является неспособность восстановить диалог с Россией. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер, его слова приводит РИА Новости.

«Для меня проблема заключается не столько в диалоге на парламентском уровне, сколько в разблокировании вопроса о России на правительственном уровне, на уровне Евросоюза. В этом вся проблема, и мы еще даже не начали ее решать», — отметил евродепутат.

По мнению Картайзера, отсутствие политической воли правительств стран — участниц ЕС «тормозит любые попытки восстановления отношений с Москвой».

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС в настоящее время обсуждает не возможные переговоры с Россией, а способы оказания на нее давления и продолжения поддержки Украины. Он также подчеркнул, что Евросоюз «не хочет быть посредником», поскольку стоит на стороне Украины и оказывает ей поддержку.