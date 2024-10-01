Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:00, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Боящимся интернет-мошенников россиянам дали совет

IT-эксперт Горбунов посоветовал завести отдельные карточки для разных сервисов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Россиянам, которые боятся кибермошенников, стоит завести специальные карты для оплаты на маркетплейсах и других сервисах. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дал ведущий эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

По его словам, сегодня схемы с применением социальной инженерии используют примерно в 95 процентах атак в интернете. «Попасться на социальную инженерию могут даже опытные пользователи, — отметил Горбунов. — Снизить ущерб от возможной атаки поможет в первую очередь принцип сегментирования: для маркетплейсов и других сервисов желательно иметь отдельные электронную почту, банковскую карточку с минимальным балансом, телефонный номер. Тогда, если пользователь все же попадется на схему мошенников, ущерб будет небольшим».

Кроме того, он посоветовал для каждого аккаунта создавать уникальные и сложные пароли длиной от 13 знаков, в состав которых должны входить не только буквы, но и спецсимволы, и цифры. Также Горбунов рекомендовал подключать двухфакторную аутентификацию, которая значительно повышает уровень защищенности.

Материалы по теме:
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
ФБР назвало россиянина из Воронежа лидером одной из главных хакерских группировок. Как ему удается оставаться на свободе?
ФБР назвало россиянина из Воронежа лидером одной из главных хакерских группировок.Как ему удается оставаться на свободе?
28 июля 2024
Россию заполонили серые сим-карты. С их помощью у людей крадут миллионы и искажают реальность. Почему такое возможно?
Россию заполонили серые сим-карты.С их помощью у людей крадут миллионы и искажают реальность. Почему такое возможно?
25 сентября 2024

«Важно помнить, что мошенники отлично умеют мимикрировать под известные организации и бренды, поэтому стоит уделить особое внимание тому, как выглядит сайт, на который переходит пользователь. Самый яркий признак возможного фишинга — доменное имя: его нельзя создать идентичным оригинальному сайту, поэтому стоит искать отличия от него, например, лишние буквы и символы», — добавил эксперт и призвал не переходить по ссылкам из неизвестных источников и не вводить там свои данные.

Тем временем россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак. По прогнозам экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пик преступлений придется на осень 2024 года.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вениамин Лыков
      Обсудить
      Последние новости

      «Социально опасное явление». В Госдуме высказались об идеологии чайлдфри и отказе рожать детей

      Российские полицейские задержали налетчиков с клинком и пистолетом

      Названы самые дефицитные профессии в России

      Российский боец рассказал о действиях украинских войск в Курской области

      Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

      Боящимся интернет-мошенников россиянам дали совет

      В российском регионе с 2025 года ограничат работу мигрантов

      В бундестаге назвали второй срок Шольца нереалистичным

      Пригласившего в Госдуму проститутку депутата предложили отправить на СВО

      Создана роботизированная рука с отделяемой кистью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше