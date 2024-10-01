Боящимся интернет-мошенников россиянам дали совет

IT-эксперт Горбунов посоветовал завести отдельные карточки для разных сервисов

Россиянам, которые боятся кибермошенников, стоит завести специальные карты для оплаты на маркетплейсах и других сервисах. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дал ведущий эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

По его словам, сегодня схемы с применением социальной инженерии используют примерно в 95 процентах атак в интернете. «Попасться на социальную инженерию могут даже опытные пользователи, — отметил Горбунов. — Снизить ущерб от возможной атаки поможет в первую очередь принцип сегментирования: для маркетплейсов и других сервисов желательно иметь отдельные электронную почту, банковскую карточку с минимальным балансом, телефонный номер. Тогда, если пользователь все же попадется на схему мошенников, ущерб будет небольшим».

Кроме того, он посоветовал для каждого аккаунта создавать уникальные и сложные пароли длиной от 13 знаков, в состав которых должны входить не только буквы, но и спецсимволы, и цифры. Также Горбунов рекомендовал подключать двухфакторную аутентификацию, которая значительно повышает уровень защищенности.

«Важно помнить, что мошенники отлично умеют мимикрировать под известные организации и бренды, поэтому стоит уделить особое внимание тому, как выглядит сайт, на который переходит пользователь. Самый яркий признак возможного фишинга — доменное имя: его нельзя создать идентичным оригинальному сайту, поэтому стоит искать отличия от него, например, лишние буквы и символы», — добавил эксперт и призвал не переходить по ссылкам из неизвестных источников и не вводить там свои данные.

Тем временем россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак. По прогнозам экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пик преступлений придется на осень 2024 года.