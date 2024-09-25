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10:09, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

«Будут звонить их "руководители" или "близкие родственники"». Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак

РИА: осенью россиян ждет крупная волна атак мошенников

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС ) предупредили россиян о крупной волне мошеннических атак. По их прогнозам, пик преступлений придется на осень 2024 года.

Специалисты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» отметили, что в атаках будет использоваться технология дипфейк (deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на технологии нейросетей.

Дипфейки применяют для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные картинки или ролики. Они могут быть использованы для замены определенных элементов изображения на желаемые образы, в том числе, для создания записей, которые в дальнейшем могут задействоваться для политической манипуляции, личной выгоды или мести.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Атаки могут исходить со стороны Украины

Заведующий лабораторией Геннадий Слышкин указал, что причины, которыми обусловлен прогноз, носят как технологический, так и политический характер.

По его словам, украинские власти находятся в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, из-за чего могут прибегнуть к мошенничеству, Это хорошая денежная «подпитка» и возможность поддержать моральный настрой собственных граждан за счет неприятностей россиян, объяснил эксперт.

Слышкин также заметил, что программы, при помощи которых создается дипфейк, достаточно просты в использовании, в связи с этим нет необходимости долго обучать сотрудников колл-центров.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мошенники будут звонить от лица родственников или начальства

Эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова раскрыла схему обмана, которой могут воспользоваться мошенники. Специалист предупредила, что в ближайшее время она станет применяться массово.

«Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к "Госуслугам"», — рассказала она.

Чтобы защитить личные данные от мошенников, специалист по GR и комплаенс ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Спасова порекомендовала россиянам избегать пересылки отсканированных копий и фотографий документов через мессенджеры и соцсети.

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Кроме того, для работы и личной жизни она посоветовала использовать одно устройство, а для взаимодействия с цифровыми сервисами — другое, с иным номером, новым e-mail и отдельной банковской карточкой. По ее словам, в этом случае при утечке личных данных или же взломе устройства ущерб будет минимален.

Специалистка также порекомендовала устанавливать во всех приложениях жесткие настройки конфиденциальности, ограничивая доступ к персональным данным. «Антивирус, защищенные хранилища паролей, бэкапы — все это должно быть в арсенале пользователя», — добавила Спасова.

Эксперт призвала с осторожностью регистрироваться на новых порталах, а лучше работать только с давно используемыми ресурсами.

В заключение Спасова заметила, что злоумышленники активно используют технологию дипфейк, с помощью которой подделывают голосовые сообщения и видеосообщения в Telegram. «Распознать такой фейк сложно, но возможно: кружочки будут короткими, с ограниченной мимикой; запись голоса или видео в принципе необычна для собеседника; просьба будет носить материальный характер», — объяснила она.

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      Варвара Кошечкина
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