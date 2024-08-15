В Сбере назвали самые популярные слова и фразы из арсенала мошенников. Как аферисты обманывают россиян?

В Сбере назвали пять стоп-слов мошенников, после которых нужно класть трубку

В России продолжают фиксировать различные схемы обмана граждан. Все чаще мошенники прибегают к аферам через мессенджеры и звонки. Как не стать жертвой обмана и на какие слова и фразы из арсенала злоумышленников стоит обратить внимание, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В пятерку стоп-слов и фраз, используемых мошенниками, вошли: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет» или «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта или СНИЛС».

Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник Станислав Кузнецов заместитель председателя правления Сбербанка

По словам Кузнецова, самые популярные мошеннические схемы осуществляются злоумышленниками по телефону и в мессенджерах. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками полиции и Центробанка и под разными предлогами уговаривают россиян перевести деньги на якобы безопасный счет.

Фото: РИА Новости

Кроме того, преступники могут представляться операторами сотовой связи и убеждать продлить действующий договор. Также они могут позвонить в мессенджере с номера, на аватаре которого изображен логотип «Госуслуг», и сообщить об имеющемся долге, который якобы необходимо срочно оплатить. Помимо этого, мошенники выдаются себя за представителей социального фонда и предлагают совершить перерасчет пенсии или подтвердить прохождение диспансеризации.

Какой бы метод и фальшивую личность ни избрали мошенники для обмана гражданина, их цель обычно сводится к тому, чтобы оформить микрозаем с помощью взломанных аккаунтов

Чтобы этого не произошло, отметил Кузнецов, необходимо отключить возможность авторизации на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) через аккаунт на госуслугах.

Мошенники стали чаще использовать дипфейк-технологии

Схемы мошенников в России становятся все более изощренными. Так, злоумышленники начали применять новую стратегию обмана граждан, используя при этом искусственный интеллект (ИИ). В частности, злоумышленники стали прибегать к дипфейк-технологиями — методике синтеза изображения или голоса. Для большей реалистичности мошенники создают с помощью нейросети реалистичное изображение конкретного человека и от его имени совершают рассылки родственникам и знакомым.

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В таком ролике фальшивый виртуальный герой похожим на своего прототипа голосом рассказывает о том, что он якобы серьезно заболел, попал в ДТП или был уволен, и просит перевести средства на определенный счет. Уточняется, что мошенники могут создавать дипфейки работодателей, известных личностей или сотрудников полиции.

В числе прочих схем обмана злоумышленники стали связываться с потенциальными жертвами по телефону и переключать их на мнимых сотрудников Центробанка и правоохранительных органов. Чтобы привлечь внимание россиян и вынудить их общаться, они отправляют сообщения с иностранного номера с необычным заходом. Заслуженный юрист России Иван Соловьев подчеркнул, что главное для мошенников — заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать.

Их задача — «зайти» на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши Иван Соловьев Заслуженный юрист России

Жертвами аферистов становятся даже известные люди

Мошенники, как правило, обманывают обычных граждан, пенсионеров, однако нередко их жертвами становятся знаменитости. Ранее стало известно, что злоумышленники обманули певицу, народную артистку России Ларису Долину более чем на 200 миллионов рублей. Артистка в том числе продала элитную пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, после чего отдала вырученные средства преступникам. По словам Долиной, мошенники действовали организованно и изощренно.

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Ранее преступникам удалось обмануть историка и телеведущего Эдварда Радзинского. С 87-летним писателем мошенники связались, представившись редакторами российского офиса «Википедии», однако историк положил трубку. В следующий раз звонившие уже выдавали себя за сотрудников ФСБ. Для мнимых представителей закона драматург снял со счета миллионы и передал их курьеру — «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны». В общем счете неизвестные обманули Радзинского на 45 миллионов рублей.

Также жертвой мошенников стала российская актриса и звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова. Ее обманули на 50 тысяч рублей. Найти злоумышленников и вернуть деньги артистке не удалось. В свою очередь звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева «слила» аферистами все свои данные. Знаменитости удалось понять, что она разговаривает с преступником, благодаря тому, что злоумышленник попросил ее остаться на линии, но забыл выключить громкую связь и заговорил с подельницей.

Тем временем в регуляторе решили по-новому бороться с мошенниками. Так, с 25 июля Центробанк обязал российские банки блокировать денежные переводы, если перед совершением операции клиент получал подозрительные звонки или СМС-сообщения. Впрочем, применять данный способ будут не все банки, а только те, которые заключили договоры с операторами об обмене данными.