«Известия»: мошенники вымогают деньги под видом работников коммунальных служб

Новая волна телефонного мошенничества началась в России в июне. По данным «Известий», аферисты орудуют от имени сотрудников коммунальных служб и берут кредиты на крупные суммы на имена своих жертв.

Звонки осуществляют под предлогом проверки электросчетчиков, перерасчета коммунальных платежей или скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Чаще всего жителям страны звонят якобы работники «Мосэнергосбыта» или «Мосэнерго».

Россиян просят назвать код из СМС, после чего берут на них кредиты

По ходу телефонного разговора злоумышленники выманивают у своих собеседников код из СМС, после чего используют его для доступа к аккаунту на портале «Госуслуг». Благодаря полученной оттуда информации аферисты берут от имени пострадавших кредиты и выводят денежные средства.

Жители страны, обманутые подобным способом, начали массово обращаться к правоохранителям. На данный момент следователями возбуждены десятки дел.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Один из пострадавших рассказал, что мошенники говорили с ним грамотно и аккуратно. Разговор начался с того, что ему сообщили о проверке электросчетчиков в его доме и попросили назначить время для визита мастера. В какой-то момент россиянина попросили назвать код, который пришел ему по СМС от «Госуслуг». Аферисты пояснили, что якобы отправляли мужчине письмо о грядущей поверке на портале, и спросили, не получал ли он его. «А там было ясно написано: "Никому не сообщайте код!"» — рассказал жители Подмосковья Александр Серебряков.

После этого заподозривший неладное россиянин позвонил в «Мосэнергосбыт» и спросил, действительно ли в его доме проводится поверка электросчетчиков. В организации ему сообщили, что это не так.

Другие пострадавшие рассказали, что им звонили якобы из «Мосэнерго» и сообщали о положенной выплате в размере 70 тысяч рублей «в связи с достижением 50-летия». Для получения выплаты россиянину надо было назвать номер банковской карты, паспорта, СНИЛС и ИНН. После этого от его имени были направлены запросы в различные кредитные организации. Доценту столичного вуза мошенники пообещали скидку на оплату ЖКУ в честь юбилея. Для ее получения нужно было якобы зарегистрироваться в электронной очереди в «Мосэнергосбыт» с помощью кода из СМС. Так женщина потеряла 250 тысяч рублей.

Под «коммунальный террор» попали пенсионеры, они теряют десятки миллионов рублей

Как сообщает издание, большинство пострадавших — пенсионеры, проживающие на территории Москвы и области. Им начали звонить еще с конца мая. Суммы, потерянные в результате общения с мошенниками, доходят до десятков миллионов рублей.

Так, пенсионерку Светлану М. вынудили снять с ее счета в банке 12,5 миллиона рублей и передать их курьеру. А пенсионерка Елена М. под предлогом «сохранения сбережений от мошенников» продала свою иномарку, обналичила банковские счета и перевела аферистам 19,3 миллиона рублей.

В компании SafeTech считают, что «главной проблемой нашего времени» является использование СМС- и PUSH-кодов, от которых следует отказаться.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сбере назвали три самые популярные схемы телефонных мошенников

В конце прошлого года президент, председатель правления Сбера Герман Греф назвал три самых распространенных способа телефонного мошенничества.

Это взлом аккаунтов в мессенджерах и рассылка контактам сообщений с просьбой одолжить денег; запугивание тем, что близкий человек попал в тяжелую жизненную ситуацию и имеет проблемы с законом, для решения которых нужны деньги, а также звонки от якобы сотрудников спецслужб.

Последние заявляют о взломе счета и необходимости срочно перевести все деньги на «безопасный» счет, в действительности принадлежащий мошенникам.