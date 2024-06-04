Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 4 июня 2024Силовые структуры

Две женщины написали название украинской разведки на памятнике у Кремля. Их могли обмануть телефонные мошенники

Написавших «ГУР» на памятнике Жукову женщин арестовали

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Две женщины написали название Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) на памятнике у Кремля.

Утром во вторник, 4 июня, 28- и 55-летняя женщины повредили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади, который был установлен в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Они написали «ГУР» на постаменте баллончиком с аэрозольной краской.

Злоумышленниц задержали. Они признались сотрудникам правоохранительных органов, что совершили преступление по заказу украинских мошенников. По словам работающей медсестрой 55-летней Веры Николаевой, аферисты выманили у нее три миллиона рублей и подтолкнули на преступление. Она должна была записать происходящее на видео.

Материалы по теме:
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь
29 мая 2024
«Форма не наша, автомат не наш». В российском городе снесли памятник бойцам СВО. Его раскритиковали местные жители
«Форма не наша, автомат не наш». В российском городе снесли памятник бойцам СВО. Его раскритиковали местные жители
28 марта 2024

Повредившие памятник женщины арестованы

Отмечается, что надпись с монумента советскому полководцу уже стерли. В отношении женщин возбудили уголовное дело по статье 243.4 («Повреждение военных захоронений и памятников») УК России. Фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, именно Николаева нанесла аббревиатуру «ГУР» на памятник. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа. Аналогичное решение принято в отношении Анастасии Лысенковой.

Ранее в Подмосковье против иностранца возбудили дело за осквернение памятника. В Видном 45-летний мужчина разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем и сбежал. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Следователи смогли установить личность злоумышленника, изучив записи с камер видеонаблюдения. Вскоре его допросят.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Д Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обозначил сферу ответственности Шойгу

      Винер назвала интервью олимпийской чемпионки с ее критикой американским заказом

      Глава Липецкой области оценил ущерб хозяйствам от заморозков

      Интерпол отказался разыскивать бежавшего из Польши судью

      Трехлетняя девочка погибла от побоев в российском регионе

      Депутат Госдумы назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в оголяющем грудь купальнике

      Во Франции сделали предупреждение о России

      Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце

      ВСУ обстреляли село в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше