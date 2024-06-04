Две женщины написали название украинской разведки на памятнике у Кремля. Их могли обмануть телефонные мошенники

Написавших «ГУР» на памятнике Жукову женщин арестовали

Две женщины написали название Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) на памятнике у Кремля.

Утром во вторник, 4 июня, 28- и 55-летняя женщины повредили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади, который был установлен в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Они написали «ГУР» на постаменте баллончиком с аэрозольной краской.

Злоумышленниц задержали. Они признались сотрудникам правоохранительных органов, что совершили преступление по заказу украинских мошенников. По словам работающей медсестрой 55-летней Веры Николаевой, аферисты выманили у нее три миллиона рублей и подтолкнули на преступление. Она должна была записать происходящее на видео.

Повредившие памятник женщины арестованы

Отмечается, что надпись с монумента советскому полководцу уже стерли. В отношении женщин возбудили уголовное дело по статье 243.4 («Повреждение военных захоронений и памятников») УК России. Фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, именно Николаева нанесла аббревиатуру «ГУР» на памятник. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа. Аналогичное решение принято в отношении Анастасии Лысенковой.

Ранее в Подмосковье против иностранца возбудили дело за осквернение памятника. В Видном 45-летний мужчина разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем и сбежал. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Следователи смогли установить личность злоумышленника, изучив записи с камер видеонаблюдения. Вскоре его допросят.