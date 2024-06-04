Написавшую «ГУР» на памятнике маршалу Жукову в Москве взяли под стражу

Суд арестовал женщину за надпись на памятнике маршалу Жукову в Москве

Тверской районный суд Москвы арестовал Веру Николаеву, которую обвиняют в повреждении памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа. Ей предъявлено обвинение по статье 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений и памятников»). По версии следствия, Николаева нанесла аббревиатуру на памятник маршалу Жукову в центре столицы.

55-летняя Николаева работала медсестрой. На протяжении последних двух месяцев ей названивали телефонные мошенники, которые убедили ее пойти на преступление. По словам женщины, перед этим аферисты выманили у нее три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на памятнике Жукову появилась надпись «ГУР». Полицейские задержали двух подозреваемых — женщин 55 и 28 лет. По факту повреждения памятника возбудили уголовное дело. Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.