Подозреваемая в порче памятника Жукову стала жертвой украинских мошенников

Украинские мошенники убедили россиянку повредить памятник Жукову в Москве

Медсестра, которую подозревают в порче памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади, рассказала, что стала жертвой украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам 55-летней женщины, аферисты выманили у нее 3 миллиона рублей и толкнули на преступление. Совершить его женщина должна была с включенной видеозаписью. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что на памятнике Жукову появилась надпись «ГУР». Полицейские задержали двух подозреваемых — женщин 55 и 28 лет. По факту повреждения памятника возбудили уголовное дело по статье 243.4 («Повреждение военных захоронений и памятников») УК РФ. Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.