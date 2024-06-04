Вторая женщина взята под арест за надпись «ГУР» на памятнике Жукову в Москве

Суд арестовал вторую женщину за поврежденный памятник Жукову в Москве

Написавшую «ГУР» на памятнике маршалу Жукову в Москве взяли под стражу

Начало событий в новости Написавшую «ГУР» на памятнике маршалу Жукову в Москве взяли под стражу

Тверской районный суд Москвы арестовал вторую женщину за повреждение памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа избрана Анастасии Лысенковой. Она обвиняется по статье 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений и памятников»).

Ранее, 4 июня, этот же суд взял под стражу 55-летнюю Веру Николаеву, которая также участвовала в нанесении аббревиатуры «ГУР» на памятник. Она работала медсестрой. На протяжении последних двух месяцев ей названивали телефонные мошенники, которые убедили ее пойти на преступление. По словам женщины, перед этим аферисты выманили у нее три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на памятнике Жукову появилась надпись «ГУР». Полицейские задержали двух подозреваемых — женщин 55 и 28 лет. По факту повреждения памятника возбудили уголовное дело. Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.