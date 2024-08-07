Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:37, 7 августа 2024Интернет и СМИ

В сети распространили поддельное видео с врио Курской области. Какие еще фейки появились на фоне обстрела региона?

Власти Курской области предупредили о фейке с врио губернатора Смирновым
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вечером во вторник, 6 августа, в сети появился дипфейк с врио главы Курской области Алексеем Смирновым на фоне новостей об обстреле региона Вооруженными силами Украины (ВСУ).

На поддельном видео он якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия.

Сначала видео появилось в украинских каналах

Ролик изначально стал распространяться в украинских каналах, а потом быстро разошелся по курским пабликам. Однако на самом деле поста с таким текстом в Telegram-канале Смирнова не было.

Злоумышленники взяли за исходное видео обращение врио губернатора об обстановке на границе и просьбу не поддаваться на провокации.

Администрация Курской области в Telegram-канале предупредила граждан о фейковом видео.

Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети

администрация Курской области
Материалы по теме:
«Они заходили как каратели» 25 лет назад боевики напали на Дагестан. Так началась вторая чеченская война
«Они заходили как каратели»25 лет назад боевики напали на Дагестан. Так началась вторая чеченская война
Сегодня
Бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию России и понесли потери. Что известно о масштабной атаке на Курскую область
Бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию России и понесли потери.Что известно о масштабной атаке на Курскую область
6 августа 2024
Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?
Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область.Что там происходит после целого дня боев?
6 августа 2024

Опровергать пришлось сообщения об обстрелах Курской АЭС и эвакуации

Также глава Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию об обстрелах Курской атомной электростанции (АЭС). Он назвал ее фейковой.

Это — фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме

Игорь Корпунковглава Курчатова

В свою очередь, региональному управлению МЧС пришлось опровергать сообщения об эвакуации жителей Курской области из-за обстрелов. В ведомстве заявили, что не рассылали подобной информации.

Материалы по теме:
Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина. Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев
Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина.Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев
6 августа 2024
Россия предотвратила провокацию украинских спецслужб. Что известно о сорванной операции и как с этим связаны США?
Россия предотвратила провокацию украинских спецслужб.Что известно о сорванной операции и как с этим связаны США?
6 августа 2024
«Об этом уже знает и наш враг» В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО
«Об этом уже знает и наш враг»В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО
2 июля 2024

При атаке ВСУ пострадали шестеро детей

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, при атаке ВСУ на Курскую область пострадали шестеро детей.

Омбудсмен уточнила, что два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетнюю девочку доставили в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще троих детей госпитализировали с ранениями.

Кроме того, ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области возле Суджи. В результате не выжили фельдшер и водитель, ранен врач.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось. Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В сети распространили поддельное видео с врио Курской области. Какие еще фейки появились на фоне обстрела региона?

      В ГД предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики

      Два беспилотника сбили в российском регионе

      Мужчина с одним яичком рассказал о сложностях в интимных отношениях

      В США допустили попытку захвата Украиной Запорожской АЭС

      На Западе заявили о неуклонной потере Украиной позиций с момента отступления из Авдеевки

      Кубинец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

      В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Польше рассказали о серьезном демографическом кризисе на Украине

      ИИ добавят в миллионы смартфонов Samsung

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше