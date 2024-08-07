В сети распространили поддельное видео с врио Курской области. Какие еще фейки появились на фоне обстрела региона?

Власти Курской области предупредили о фейке с врио губернатора Смирновым

Вечером во вторник, 6 августа, в сети появился дипфейк с врио главы Курской области Алексеем Смирновым на фоне новостей об обстреле региона Вооруженными силами Украины (ВСУ).

На поддельном видео он якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия.

Сначала видео появилось в украинских каналах

Ролик изначально стал распространяться в украинских каналах, а потом быстро разошелся по курским пабликам. Однако на самом деле поста с таким текстом в Telegram-канале Смирнова не было.

Злоумышленники взяли за исходное видео обращение врио губернатора об обстановке на границе и просьбу не поддаваться на провокации.

Администрация Курской области в Telegram-канале предупредила граждан о фейковом видео.

Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети администрация Курской области

Опровергать пришлось сообщения об обстрелах Курской АЭС и эвакуации

Также глава Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию об обстрелах Курской атомной электростанции (АЭС). Он назвал ее фейковой.

Это — фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме Игорь Корпунков глава Курчатова

В свою очередь, региональному управлению МЧС пришлось опровергать сообщения об эвакуации жителей Курской области из-за обстрелов. В ведомстве заявили, что не рассылали подобной информации.

При атаке ВСУ пострадали шестеро детей

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, при атаке ВСУ на Курскую область пострадали шестеро детей.

Омбудсмен уточнила, что два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетнюю девочку доставили в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще троих детей госпитализировали с ранениями.

Кроме того, ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области возле Суджи. В результате не выжили фельдшер и водитель, ранен врач.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось. Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.