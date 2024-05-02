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06:01, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способы защитить личные данные от мошенников

IT-эксперт Спасова посоветовала избегать пересылки документов через мессенджеры

Фото: Christin Hume / Unsplash

Чтобы защитить личные данные от мошенников, пользователям нужно избегать пересылки отсканированных копий и фотографий документов через мессенджеры и соцсети. Способы уберечь персональную информацию от злоумышленников назвала специалист по GR и комплаенс ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Спасова в разговоре с «Лентой.ру».

Скан-копии и фото реальных документов — одна из целей мошенников, отметила Спасова. «Использовать сканы и фото рекомендуется только в государственных сервисах вроде "Госуслуг", в остальных случаях пересылки документов — особенно в мессенджерах и соцсетях — нужно избегать», — раскрыла IT-эксперт. Если же копии документов периодически нужно куда-то отправлять, лучше загрузить их на съемный носитель и переносить на устройство при необходимости. При этом специалист призвала россиян сразу же удалять документы с устройства после их отправки.

«Для работы и личной жизни желательно использовать одно устройство, для взаимодействия с цифровыми сервисам — другое, с иным номером, новым e-mail и отдельной банковской карточкой», — также посоветовала Спасова. По ее словам, в этом случае при утечке личных данных или же взломе устройства ущерб будет минимален.

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Специалист «Кода Безопасности» порекомендовала устанавливать во всех приложениях жесткие настройки конфиденциальности, ограничивая доступ к персональным данным. К способам защиты от кражи личной информации она также отнесла использование специального программного обеспечения. «Антивирус, защищенные хранилища паролей, бэкапы — все это должно быть в арсенале пользователя», — подчеркнула Спасова.

Кроме того, эксперт призвала не доверять полностью ни одному пользователю и сервису. Созданные мошенниками сайты практически неотличимы от реальных, пояснила она. В связи с этим, по словам специалиста, стоит с осторожностью регистрироваться на новых порталах, а лучше работать только с давно используемыми ресурсами.

Злоумышленники активно используют технологию дипфейк, с помощью которой подделывают голосовые сообщения и видеосообщения в Telegram, также обратила внимание Спасова. «Распознать такой фейк сложно, но возможно: кружочки будут короткими, с ограниченной мимикой; запись голоса или видео в принципе необычна для собеседника; просьба будет носить материальный характер», — рассказала эксперт.

Ранее в группе компаний (ГК) «Солар» предупредили о новом способе обмана в интернете. Специалисты рассказали, что мошенники могут продавать поддельные брони в ЗАГСах на красивые даты для свадьбы.

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      Маргарита Щигарева
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