Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 1 октября 2024Экономика

Ограничение на число кредитов назвали попыткой загнать россиян в угол

Эксперт банковского рынка Бархота: лимит числа кредитов загонит россиян в угол

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Призыв ввести для россиян лимит на количество одновременно взятых кредитов может привести отдельных граждан в финансовую пропасть. Так в разговоре с «Москвой 24» инициативу депутата Сергея Колунова прокомментировал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он признал, что закредитованность населения создает проблему, но лишать всех подряд права получить дополнительное финансирование нельзя. Ведь для отдельных заемщиков перекредитование остается последним способом оставаться на плаву.

Если же ввести жесткое ограничение, то в случае острого личного кризиса гражданину неоткуда будет взять средства на существование. «Мы загоняем людей в угол», — подчеркнул Бархота.

По его мнению, необходимы другие методы решения вопроса. Например, льготное микрофинансирование, ставки по которому значительно ниже, чем у традиционных сервисов. Если же пойти по наиболее простому пути, то побочный эффект может оказаться значительно сильнее, чем все возможные плюсы от решения.

Ранее исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показало, что каждый четвертый человек, обращающийся за займом в микрофинансовую организацию (МФО), никогда не проверяет ее статус. Таким образом, он может столкнуться с нелегальной конторой без госрегистрации.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      В VK запустили инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Россиянкам невысокого роста назвали портящую внешность обувь

      На Украине сообщили о взрыве в Сумах

      Сооснователя журнала DOXA внесли в перечень террористов и экстремистов

      Назван срок окончания строительства вторых путей на БАМе

      Лещенко рассказал об ухудшении здоровья из-за новостей о Добрынине

      В НАСА заявили о снижении скорости утечки на российском сегменте МКС

      Ограничение на число кредитов назвали попыткой загнать россиян в угол

      Армия Израиля назвала примерные сроки проведения операции в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше