Ограничение на число кредитов назвали попыткой загнать россиян в угол

Эксперт банковского рынка Бархота: лимит числа кредитов загонит россиян в угол

Призыв ввести для россиян лимит на количество одновременно взятых кредитов может привести отдельных граждан в финансовую пропасть. Так в разговоре с «Москвой 24» инициативу депутата Сергея Колунова прокомментировал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он признал, что закредитованность населения создает проблему, но лишать всех подряд права получить дополнительное финансирование нельзя. Ведь для отдельных заемщиков перекредитование остается последним способом оставаться на плаву.

Если же ввести жесткое ограничение, то в случае острого личного кризиса гражданину неоткуда будет взять средства на существование. «Мы загоняем людей в угол», — подчеркнул Бархота.

По его мнению, необходимы другие методы решения вопроса. Например, льготное микрофинансирование, ставки по которому значительно ниже, чем у традиционных сервисов. Если же пойти по наиболее простому пути, то побочный эффект может оказаться значительно сильнее, чем все возможные плюсы от решения.

Ранее исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показало, что каждый четвертый человек, обращающийся за займом в микрофинансовую организацию (МФО), никогда не проверяет ее статус. Таким образом, он может столкнуться с нелегальной конторой без госрегистрации.