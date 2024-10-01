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17:20, 1 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о правильной консервации дачи на зиму

Инженер Троекуров: перед отъездом с дачи нужно проверить состояние кровли

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Перед тем,как оставить участок на зиму, важно проверить состояние кровли, стен и потолков. Как правильно консервировать дачу на зиму, изданию Regions.ru рассказал инженер компании, специализирующейся на строительстве коттеджей и летних домов, Федор Троекуров.

Оставляя дачу на зиму, нужно убедиться, что крыша выдержит порывы ветра, дождь и снег. Из-за просочившейся воды деревянные покрытия могут заплесневеть и сгнить. На трещины стоит осмотреть также стены и потолки, советует эксперт.

Также Троекуров рекомендует перекрыть в подвале воздуховоды, чтобы не допустить проникновение в дом грызунов, а окна завесить изолированными шторами или жалюзи, прикрепив с внутренней стороны пенопласт. Замки не помешает смазать машинным маслом, чтобы за зиму двери не успели заржаветь. Пригодится на даче и система сигнализации — это самый эффективный способ защиты дома от грабителей. Правда, расходы на ее установку и обслуживание хозяину стоит оценить самостоятельно, добавил собеседник издания.

Ранее в экстренных службах дачникам напомнили, как правильно подготовить участок к зиме. Спасатели строго рекомендуют на время отъезда его обесточить и очистить от горючего мусора. Газовые баллоны следует вывезти либо, по крайней мере, разместить их на безопасном расстоянии от построек.

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      Виктория Клабукова
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