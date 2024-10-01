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17:30, 1 октября 2024Забота о себе

Диетолог посоветовала помогающую в профилактике рака ягоду

Диетолог Мухина: черный виноград может помочь в профилактике рака

Фото: Maja Petric / Unsplash

Темный виноград обладает множеством полезных свойств, в том числе помогает в профилактике рака, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Ягоду, защищающую от злокачественных опухолей, она назвала в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, красный виноград может помочь в профилактике сердечно-сосудистых проблем, так как он содержит большое количество вещества под названием ресвератрол. Оно улучшает здоровье сосудов, кровообращение, поддерживает сердце и снижает уровень холестерина. Черный виноград, уточнила Мухина, помогает в профилактике раковых заболеваний благодаря большому содержанию антоцианов.

Диетолог обратила внимание на то, что и красный, и черный виноград содержат много растворимой и нерастворимой клетчатки, улучшающей пищеварение, помогающей предотвратить запоры и способствующей хорошей перистальтике. Для помощи «ленивому» кишечнику Мухина посоветовала употреблять 200 граммов (примерно стакан) винограда в день.

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В то же время врач предупредила, что при чрезмерном употреблении ягода может вызвать метеоризм. «Поскольку виноград сильно повышает сахар в крови, лучше не есть его при диабете. Кроме того, при обострении гастрита и язвенной болезни плоды могут раздражать слизистую», — уточнила она.

Ранее нутрициолог Ксения Молчанова подсказала меню, которое поможет побороть дефицит витаминов. Одним из главных защитников иммунной системы эксперт назвала витамин C.

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      Александра Лисица
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