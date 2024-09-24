Россиянам подсказали борющееся с дефицитом витаминов меню

Нутрициолог Молчанова: для защиты от простуд надо есть киви и болгарский перец

С наступлением осени особенно важно поддерживать иммунную систему, и в этом поможет коррекция питания, заявила главный нутрициолог бренда Dietelle Ксения Молчанова. В разговоре с «Лентой.ру» она подсказала меню, которое поможет побороть дефицит витаминов

Одним из главных защитников иммунной системы эксперт назвала витамин C. Он стимулирует выработку помогающих бороться с инфекциями лейкоцитов и улучшает функцию кожи как барьера против патогенов. Для профилактики дефицита этого витамина, по словам нутрициолога, надо регулярно есть цитрусовые фрукты (апельсины, мандарины, лимоны), киви, красный болгарский перец, брюссельскую капусту и шиповник.

Важную роль в поддержании иммунитета играет и цинк, продолжила Молчанова. Она сослалась на многочисленные исследования, показавшие, что регулярное потребление цинка сокращает продолжительность простуды и снижает интенсивность ее симптомов. Богатыми источниками цинка эксперт назвала красное мясо, устрицы, семена тыквы, кешью и нут.

Кроме того, по словам Молчановой, в условиях недостатка солнечного света осенью организм начинает испытывать дефицит витамина D, который не только укрепляет кости, но и поддерживает иммунитет крепким.

Чтобы восполнить недостаток витамина D, включите в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), яичные желтки, печень. Однако стоит помнить, что даже при наличии этих продуктов в меню получить достаточное количество этого витамина исключительно из пищи бывает сложно, особенно в осенне-зимний период Ксения Молчанова нутрициолог

Также нутрициолог указала, что для поддержания иммунитета и борьбы с осенней усталостью и апатией важны витамины группы B, особенно B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. «Эти витамины участвуют в синтезе антител и поддерживают общую энергию организма. Источниками витаминов этой группы являются субпродукты, цельнозерновые продукты, чечевица, орехи (например, фундук) и семена», — рассказала она.

Ранее эндокринолог Екатерина Сахнова назвала способы избежать переедания в холода. В этом, по ее словам, поможет отказ от обеда на ходу или перед телевизором — тщательное пережевывание и вдумчивый подход к питанию помогут контролировать аппетит.