Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 1 октября 2024Забота о себе

Россиянам подсказали борющееся с дефицитом витаминов меню

Нутрициолог Молчанова: для защиты от простуд надо есть киви и болгарский перец

Фото: Freepik

С наступлением осени особенно важно поддерживать иммунную систему, и в этом поможет коррекция питания, заявила главный нутрициолог бренда Dietelle Ксения Молчанова. В разговоре с «Лентой.ру» она подсказала меню, которое поможет побороть дефицит витаминов

Одним из главных защитников иммунной системы эксперт назвала витамин C. Он стимулирует выработку помогающих бороться с инфекциями лейкоцитов и улучшает функцию кожи как барьера против патогенов. Для профилактики дефицита этого витамина, по словам нутрициолога, надо регулярно есть цитрусовые фрукты (апельсины, мандарины, лимоны), киви, красный болгарский перец, брюссельскую капусту и шиповник.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Важную роль в поддержании иммунитета играет и цинк, продолжила Молчанова. Она сослалась на многочисленные исследования, показавшие, что регулярное потребление цинка сокращает продолжительность простуды и снижает интенсивность ее симптомов. Богатыми источниками цинка эксперт назвала красное мясо, устрицы, семена тыквы, кешью и нут.

Кроме того, по словам Молчановой, в условиях недостатка солнечного света осенью организм начинает испытывать дефицит витамина D, который не только укрепляет кости, но и поддерживает иммунитет крепким.

Чтобы восполнить недостаток витамина D, включите в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), яичные желтки, печень. Однако стоит помнить, что даже при наличии этих продуктов в меню получить достаточное количество этого витамина исключительно из пищи бывает сложно, особенно в осенне-зимний период

Ксения Молчанованутрициолог

Также нутрициолог указала, что для поддержания иммунитета и борьбы с осенней усталостью и апатией важны витамины группы B, особенно B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. «Эти витамины участвуют в синтезе антител и поддерживают общую энергию организма. Источниками витаминов этой группы являются субпродукты, цельнозерновые продукты, чечевица, орехи (например, фундук) и семена», — рассказала она.

Ранее эндокринолог Екатерина Сахнова назвала способы избежать переедания в холода. В этом, по ее словам, поможет отказ от обеда на ходу или перед телевизором — тщательное пережевывание и вдумчивый подход к питанию помогут контролировать аппетит.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ поддержали переговоры с Россией

      На Украине оценили российских командиров

      В Киеве заявили о желании Запада деэскалировать конфликт на Украине

      Приехавшие спасать застрявшего в гараже россиянина полицейские нашли там нарколабораторию

      После обысков в администрации российского города задержали мэра

      На Украине рассказали о продвижении ВС России к Осколу

      Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

      На Западе заявили о смирении Украины перед признанием потери территорий

      51-летняя Хайди Клум ответила на критику ее откровенных нарядов

      Путин заявил о заметном росте торговли России с ключевым партнером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше