Две цистерны с пропаном сошли с рельс в Подмосковье

В Подмосковье две цистерны с пропаном сошли с рельс

Две цистерны с пропаном сошли с железнодорожных путей в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

По их данным, ЧП произошло на участке Болшево — Детская на станции Зеленый Бор Ярославского направления. На место прибыл восстановительный поезд.

Герметизация цистерн не нарушилась, пропан в окружающую среду не проник. На данный момент причины произошедшего устанавливает транспортная прокуратура.

Ранее в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта с рельсов сошел грузовой поезд. Инцидент произошел на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и вагоны.