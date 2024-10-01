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17:50, 1 октября 2024Россия

Две цистерны с пропаном сошли с рельс в Подмосковье

В Подмосковье две цистерны с пропаном сошли с рельс

Фото: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Две цистерны с пропаном сошли с железнодорожных путей в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

По их данным, ЧП произошло на участке Болшево — Детская на станции Зеленый Бор Ярославского направления. На место прибыл восстановительный поезд.

Герметизация цистерн не нарушилась, пропан в окружающую среду не проник. На данный момент причины произошедшего устанавливает транспортная прокуратура.

Ранее в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта с рельсов сошел грузовой поезд. Инцидент произошел на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и вагоны.

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      Никита Абрамов
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