Американская актриса, модель итальянского происхождения Джулия Фокс снялась топлес для журнала Flaunt. Данный пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летнюю манекенщицу запечатлели в юбке, изготовленной из скрепленных цепочками белых пластин, и с обнаженной грудью, которую она прикрыла волосами. Также знаменитость примерила топ-ремень, открывающий большую часть бюста, и надела черный кожаный фартук, представ перед камерой с разведенными в стороны ногами.

Известно, что автором кадров выступил проживающий в Нью-Йорке фэшн-фотограф из Мозамбика Зи Нуньес.

Ранее в сентябре американская актриса Холли Берри также снялась топлес.

