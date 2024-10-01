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11:49, 1 октября 2024Ценности

Джулия Фокс снялась топлес для журнала

Кадр: @flauntmagazine

Американская актриса, модель итальянского происхождения Джулия Фокс снялась топлес для журнала Flaunt. Данный пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летнюю манекенщицу запечатлели в юбке, изготовленной из скрепленных цепочками белых пластин, и с обнаженной грудью, которую она прикрыла волосами. Также знаменитость примерила топ-ремень, открывающий большую часть бюста, и надела черный кожаный фартук, представ перед камерой с разведенными в стороны ногами.

Известно, что автором кадров выступил проживающий в Нью-Йорке фэшн-фотограф из Мозамбика Зи Нуньес.

Ранее в сентябре американская актриса Холли Берри также снялась топлес.

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      Карина Черных
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