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10:44, 30 сентября 2024Ценности

58-летняя Холли Берри снялась топлес

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри снялась топлес. Данный пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» поделилась закулисными кадрами со съемок нового фильма «Никогда не отпускай», где исполнила главную роль. Так, она предстала на размещенном селфи с обнаженной грудью, которую прикрыла рукой.

Кроме того, обладательница премии «Оскар» продемонстрировала фото, на которых позировала с накладными волосами под мышками, переводными татуировками и в различных париках.

Ранее в сентябре Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности.

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      Карина Черных
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