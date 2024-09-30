58-летняя Холли Берри снялась топлес

Американская актриса Холли Берри снялась топлес. Данный пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» поделилась закулисными кадрами со съемок нового фильма «Никогда не отпускай», где исполнила главную роль. Так, она предстала на размещенном селфи с обнаженной грудью, которую прикрыла рукой.

Кроме того, обладательница премии «Оскар» продемонстрировала фото, на которых позировала с накладными волосами под мышками, переводными татуировками и в различных париках.

Ранее в сентябре Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности.