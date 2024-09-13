Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 13 сентября 2024Ценности

58-летняя Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности

58-летняя актриса Холли Берри рассказала о светотерапии и отказе от сахара

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности. Интервью с ней публикует журнал Marie Claire.

По словам 58-летней звезды «Женщины-кошки», она принимает различные витамины и препараты, содержащие гормоны прогестерон, тестостерон и эстриол. Из-за диагностированного в 22 года диабета артистка отказалась от употребления сахара.

Кроме того, знаменитость рассказала, что посещает сеансы светотерапии и ежедневно уделяет время тренировкам. При этом она также занимается физическими нагрузками в рамках подготовки к ролям. Например, для съемок в спортивной драме «Удары» Берри пришлось изучать джиу-джитсу, муай-тай и тхэквондо.

В июне 2023 года сообщалось, что американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли захотела фигуру как у партнерши по фильму актрисы Холли Берри.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      США просят Украину максимально эффективно бить ракетами вглубь России. Под удары могут попасть корабли ВМФ возле Крыма

      В Сербии собрались вернуть военную службу по призыву

      Звезды «Слова пацана» и «Мастера и Маргариты» сыграют в одном фильме

      На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

      Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме

      Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката

      Премьер Канады заявил о поддержке ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

      Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

      В МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие

      Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше