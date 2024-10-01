Экс-солистка «Серебра» снялась в мужских трусах

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук в нижнем белье снялась для рекламы мерча отечественного бренда чипсов «Пакет картошки». Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница позировала на одном из кадров, сидя среди упаковок указанной продукции. При этом она надела белый бюстгальтер и мужские трусы с названием марки.

Также знаменитость прошлась перед камерой в голубой мини-юбке с синими ромбами, черном жакете и босоножках на массивной платформе.

Ранее в сентябре Катя Кищук в откровенных нарядах также снялась для спецпроекта отечественного бренда одежды Befree.