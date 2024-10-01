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10:38, 1 октября 2024Наука и техника

Начаты испытания заправляющихся на астероидах двигателей

В Университете Саутгемптона начали испытания новых космических двигателей

Фото: University of Southampton

Ученые Университета Саутгемптона начали испытания новой двигательной системы для космических кораблей, которая обещает значительно расширить возможности исследования дальнего космоса. Эта технология, названная Super Magdrive, разрабатывается в сотрудничестве с британской космической фирмой Magdrive. О результатах экспериментов сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Основной особенностью нового двигателя является его способность использовать в качестве топлива любой тип металла, включая железо, алюминий и медь. Это открывает перспективу для космических аппаратов добывать топливо прямо в космосе, используя минералы с астероидов или спутников планет. Такой подход позволит кораблям совершать гораздо более длительные миссии без необходимости возвращения на Землю для дозаправки.

Испытания, проводимые в лабораториях Саутгемптона, были направлены на измерение тяги двигателя и проверку его работоспособности. Доктор Минкван Ким, автор проекта, отмечает, что эта технология может существенно продвинуть границы исследования космоса, поскольку она устраняет ограничения по топливу, которые существуют у современных космических аппаратов. Традиционно спутники и корабли используют инертные газы, такие как ксенон или криптон.

Плазменный двигатель, разработанный доктором Кимом, уже был применен в ракете SpaceX Falcon 9 в прошлом году. Новый двигатель Super Magdrive предлагает еще больший потенциал для дальних космических миссий, позволяя кораблям заправляться в полете и, по сути, бесконечно исследовать новые горизонты.

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      Александр Еникеев
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