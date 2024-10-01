Bloomberg: зима в Европе будет более холодной из-за природного явления Ла-Нинья

Европейцев призвали готовиться к холодной зиме. Температуры воздуха будут более низкими, чем в прошлом году, из-за природного явления Ла-Нинья, пишет Bloomberg.

Ла-Нинья представляет собой охлаждение поверхности центральной и восточной экваториальной части Тихого океана — явление способствует понижению температур в некоторых частях Земли.

«Сезон будет теплее 10-летней нормы и 30-летней нормы, но холоднее, чем в прошлом году», — заявил метеоролог Мэтью Дросс из прогностического центра Maxar. Вероятность того, что Ла-Нинья сформируется с ноября по январь, достигает 83 процентов. Это значит, что в Западную Европу придут более низкие, чем обычно, температуры.

В некоторых частях континента синоптики прогнозируют аномальные осадки, в том числе снегопады. При этом Ла-Нинья может снизить скорость ветра, что способно помешать производству энергии на ветряных электростанциях.

Ранее синоптики оценивали вероятность прихода Ла-Нинья с октября 2024 года по февраль 2025-го в 60 процентов. Специалисты отмечали, что явление не сможет повлиять на глобальное потепление.