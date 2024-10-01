Российские полицейские задержали налетчиков с клинком и пистолетом

Полиция Москвы задержала налетчиков, напавших с клинком на прохожего

В Москве полицейские задержали двух россиян, подозреваемых в нападении жителя Москвы. Об этом в понедельник, 0 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, 32-летний уроженец Чеченской Республики и 40-летний москвич, будучи в состоянии алкогольного опьянения затеяли ссору с прохожим на улице Поляны. Угрожая мужчине ножом и похожим на пистолет предметом они отняли у него смартфон и банковские карты, после чего сбежали. При задержании силовики изъяли у грабителей украденные вещи, а также клинок и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемых и отправил их в СИЗО.

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