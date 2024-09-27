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12:36, 27 сентября 2024Россия

Россиянин притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

В Петербурге мужчина притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина из Купчино притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов-нарушителей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, россиянин обманул 85-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пострадала от действий мошенника, когда переходила Кронверский проспект. Мужчина в светоотражающем жилете объявил старушке, что этого делать нельзя и взял с нее 4,5 тысячи рублей.

Оперативники через некоторое время нашли преступника — им оказался 56-летний житель Фрунзенского района. С начала 1990-х петербуржец с десяток раз оказывался на скамье подсудимых за мелкое хищение, разбой и вымогательство.

В 2023 году он привлек внимание спектаклем в автобусе, когда притворялся контролером и искал безбилетников.

Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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