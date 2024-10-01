Госдума поддержала введение нового штрафа для автомобилистов

Госдума приняла в первом чтении проект о введении штрафа за опасное вождение

Госдума поддержал законопроект о введение для автомобилистов штрафов до пяти тысяч рублей за опасное вождение. О принятии документа в пером чтении сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, штрафы за опасное вождение могут составить от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение водителям будет грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. «Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Говоря о необходимости введения ответственности за опасное вождение, он отметил, что в 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 4,5 процента больше, чем в 2022 году. Жертвами этих аварий стали 14,5 тысячи человек, еще 166,5 тысячи получили ранения. «Очевидно, что ответственность для лихачей на дорогах, которые сознательно нарушают ПДД, надо ужесточать», — заявил Володин.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении более чем в десять раз штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Таким образом, в случае принятия документа с нарушителей будут взимать до 7-10 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок до шести месяцев.