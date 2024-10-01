Иран счел законным ракетный удар по Израилю

Иран заявил, что ракетный удар по Израилю является законным

Ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Израиля, является законным ответом на атаки со стороны еврейского государства. Об этом в соцсети X заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

«Осуществлен законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые включали в себя нападение на граждан Ирана и посягательство на суверенитет Исламской Республики», — указали дипломаты.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.