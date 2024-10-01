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23:03, 1 октября 2024Мир

Иран счел законным ракетный удар по Израилю

Иран заявил, что ракетный удар по Израилю является законным

Фото: Majid Asgaripour/WANA / Reuters

Ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Израиля, является законным ответом на атаки со стороны еврейского государства. Об этом в соцсети X заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

«Осуществлен законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые включали в себя нападение на граждан Ирана и посягательство на суверенитет Исламской Республики», — указали дипломаты.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

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      Марина Совина
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