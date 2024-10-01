Иран сообщил о поражении израильских военных баз у Тель-Авива

КСИР Ирана сообщил о поражении трех военных баз Израиля у Тель-Авива

Три военные базы Израиля около Тель-Авива подверглись атаке Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr, ссылающееся на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).

«Три военные базы Израиля в окрестностях Тель-Авива стали целью атаки», — утверждается в публикации.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

Ранее стало известно, что Иран во время ракетной атаки по Израилю поразил более 20 израильских истребителей F-35. Утверждается, что самолеты якобы были уничтожены на авиабазе Неватим.