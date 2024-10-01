В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

Shafaqna: при атаке Иран поразил более 20 израильских истребителей F-35

Иран во время ракетной атаки по Израилю поразил более 20 израильских истребителей F-35. Об этом сообщило иранское агентство ShafaqNA в Telegram.

В СМИ также утверждается, что самолеты якобы были уничтожены на авиабазе Неватим.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

КСИР Ирана предупредил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары.