Израиль нанес удар по дому командира ФАТХ в лагере беженцев

Reuters: Израиль ударил по дому командира ФАТХ аль-Макдаха в лагере беженцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому командира боевого крыла палестинского национально-освободительного движения ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) «Бригады мучеников аль-Аксы» Мунира аль-Макдаха на юге Ливана. Об этом сообщает Reuters.

«Целью удара Израиля по крупнейшему лагерю палестинских беженцев в Ливане был аль-Макдах. После атаки не выжили пять человек, в их числе сын генерал-майора», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что последствия удара для самого аль-Макдаха «пока не известны».

28 сентября генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был ликвидирован в результате израильского удара по Бейруту.

