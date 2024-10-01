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15:43, 1 октября 2024Культура

Казаки потребовали запретить концерт Арбениной

Омские казаки потребовали запретить концерт Дианы Арбениной и извиниться

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Общественное движение «Совет атаманов казачьего народа» обратились в администрацию Омской области с требованием запретить концерт Дианы Арбениной. Об этом сами казаки сообщили на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

По словам активистов, Арбенина поддерживала Украину и извинялась перед Киевом, пока «казаки встали на защиту Донбасса».

«Кто предоставил ей площадку, пригласил в Омск? Назовите фамилии, что омичи знали, кто предает их в тылу, пока наши братья сражаются на передовой. Требуем отменить концерт и извиниться перед омичами», — говорится в письме на имя губернатора Виталия Хоценко.

Ранее сообщалось, что Арбенина рассказала о своей наркотической зависимости.

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      Андрей Шеньшаков
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