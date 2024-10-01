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06:12, 1 октября 2024Мир

КНДР сохранила за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США

ЦТАК: КНДР имеет право на нежданные стратегические меры в ответ на действия США

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

КНДР сохраняет за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на действия США на юге Корейского полуострова, заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

По его словам, недавно в порт Пусана вошла новая АПЛ США, а 1 октября ожидается появление стратегического бомбардировщика B-1B Соединенных Штатов.

«В такой обстановке непредсказуемые ответные меры стратегического характера должны быть правом суверенного государства», — подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель страны при ООН Ким Сон заявил, что агрессивная политика США стала причиной создания в КНДР ядерного оружия.

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      Марина Совина
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