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21:43, 30 сентября 2024Мир

В КНДР объяснили необходимость в ядерном оружии

В КНДР объяснили необходимость в ядерном оружии агрессивной политикой США

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Агрессивная политика США стала причиной создания в КНДР ядерного оружия, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи. Трансляцию вел сайт организации.

«Правда состоит в том, что враждебность США и ядерная угроза, сохранявшаяся в течение 70 лет, заставили нас принять историческое решение заполучить ядерное оружие», — сказал он. Дипломат подчеркнул этот вид вооружений был создан в стране для самозащиты и сдерживает конфликт на полуострове.

Ким Сон также заявил, что на Западе пытаются переложить ответственность за происходящее на Украине на другие страны. Хотя конфликт стал «результатом расширения НАТО на восток и военных поставок на астрономические суммы союзнику», выразил мнение представитель КНДР.

Ранее глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер назвал несколько государств, которые являются противниками США. Он обозначил Китай, Россию, Иран, КНДР. Сенатор подчеркнул, что Вашингтон их себе сам не выбирал.

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      Сергей Грехов
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