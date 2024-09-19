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01:11, 19 сентября 2024Мир

В Сенате США назвали четырех главных врагов страны

Сенатор Уорнер: главными врагами США являются РФ, КНР, Иран и КНДР

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер назвал несколько государств, которые являются противниками США. Об этом он сказал на слушаниях, посвященных теме вмешательства в предстоящие президентские выборы, трансляцию вел C-SPAN.

Уорнер подчеркнул, что Вашингтон их себе сам не выбирал. «Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники«», — заявил сенатор.

Ранее опрос YouGov показал, что более половины американцев считают Россию и Иран врагами США (55 и 56 процентов соответственно).

25 и 21 процент американцев считают Россию и Иран недружелюбно настроенными по отношению к США. 4 и 2 процента опрошенных назвали Москву и Тегеран дружелюбно настроенными, и лишь один процент назвал и Россию, и Иран союзниками Америки. 15 процентов не смогли определиться с отношением России к США, 20 процентов не ответили на соответствующий вопрос про Иран.

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      Сергей Грехов
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