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00:58, 1 октября 2024Мир

Ливанский Минздрав сообщил о гибели 95 человек в результате атак Израиля

Минздрав Ливана: в результате атак Израиля погибли 95 человек

Фото: Jim Urquhart / Reuters

В результате атак Израиля за последние сутки по районам Ливана погибли по меньшей мере 95 человек и 172 получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав.

Там уточнили, что нападения были совершены на города и деревни на юге Ливана, в Набатии, Бекаа, Баальбек-Хермеле и столице Бейруте.

Ранее Ynet сообщил, что военно-политический кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане. В ходе обсуждения министры также «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.

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      Сергей Грехов
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