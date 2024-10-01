Ливанский Минздрав сообщил о гибели 95 человек в результате атак Израиля

Минздрав Ливана: в результате атак Израиля погибли 95 человек

В результате атак Израиля за последние сутки по районам Ливана погибли по меньшей мере 95 человек и 172 получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав.

Там уточнили, что нападения были совершены на города и деревни на юге Ливана, в Набатии, Бекаа, Баальбек-Хермеле и столице Бейруте.

Ранее Ynet сообщил, что военно-политический кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане. В ходе обсуждения министры также «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.