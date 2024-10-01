Медведев призвал жителей Запада подумать, куда страны тратят их налоги

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил жителям западных стран подумать о том, сколько полезного могли бы сделать те деньги, которые посылают их власти Киеву. Соответствующий пост он опубликовал в X (бывший Twitter).

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об отправке 242 миллиардов долларов на поддержку Киева. При этом Соединенные Штаты отправили 94 миллиарда.

«Все это идет на еще большее кровопролитие и воровство. Налогоплательщики, пойдите-ка посчитайте, сколько полезного можно было бы сделать на эти деньги!» — написал политик.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт. Во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме подчеркнула, что если Запад не поддержит Киев, что «наступит конец Украине».