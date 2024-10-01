Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:23, 1 октября 2024Россия

Медведев призвал жителей Запада задуматься об идущих Украине налогах

Медведев призвал жителей Запада подумать, куда страны тратят их налоги

Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил жителям западных стран подумать о том, сколько полезного могли бы сделать те деньги, которые посылают их власти Киеву. Соответствующий пост он опубликовал в X (бывший Twitter).

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об отправке 242 миллиардов долларов на поддержку Киева. При этом Соединенные Штаты отправили 94 миллиарда.

«Все это идет на еще большее кровопролитие и воровство. Налогоплательщики, пойдите-ка посчитайте, сколько полезного можно было бы сделать на эти деньги!» — написал политик.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт. Во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме подчеркнула, что если Запад не поддержит Киев, что «наступит конец Украине».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Иран запустил ракеты в сторону Израиля

      Илон Маск предсказал окончательный переход на электрокары

      Врач предупредила о неочевидной опасности запоров

      Windows 11 установили на старые ПК

      Дубль 19-летнего Пиняева принес «Локомотиву» победу в Кубке России

      Российские бегуны помогут онкобольным детям

      Россиянин купил лотерейный билет за 1400 рублей и выиграл миллионы

      В работе Telegram произошел сбой

      Иран назвал причину крупнейшего ракетного удара по Израилю

      Популярный блогер пожаловался на цены в супермаркете одной европейской страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше