The Planetary Science Journal: предложена новая гипотеза о происхождении Луны

Исследователи Университета штата Пенсильвания предложили новую гипотезу о происхождении Луны, которая опубликована в журнале The Planetary Science Journal. Они предполагают, что Луна могла быть захвачена гравитацией Земли во время тесного сближения с другим каменистым объектом, а не образована в результате столкновения с молодой Землей, как считалось ранее.

На конференции в Коне на Гавайях в 1984 году ученые пришли к выводу, что Луна образовалась из обломков после столкновения с Землей. Однако новое исследование ставит под сомнение эту гипотезу, указывая на несоответствия в орбитальных характеристиках Луны, такие как наклон ее орбиты к экватору Земли, который отличается от ожидаемого в случае столкновения.

Авторы проанализировали приливные взаимодействия и эволюцию орбиты Луны. Были использованы данные о том, что Тритон, спутник Нептуна, вероятно, был захвачен из пояса Койпера и движется по ретроградной орбите. Исследователи рассматривали возможность того, что Земля могла захватить объект размером с Меркурий или Марс, но первоначальная орбита Луны могла быть нестабильной.

В результате анализа приливных эффектов и эволюции орбиты ученые установили, что Луна изначально двигалась по вытянутой эллиптической орбите, которая со временем стала более круговой под влиянием земных приливов.

По расчетам, Луна отдаляется от Земли на три сантиметра в год, и сейчас она находится на расстоянии около 384 тысяч километров от Земли, что создает конкуренцию между притяжением Солнца и Земли.