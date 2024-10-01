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16:29, 1 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

Депздрав Москвы: мошенники стали предлагать помощь с установкой приложений

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали предлагать гражданам помощь с установкой или обновлением приложений Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). О новой схеме предупредили в департаменте здравоохранения города Москвы.

Злоумышленники могут обзванивать граждан, представляясь сотрудниками ЕМИАС, и, предлагая помочь, спрашивать код из СМС для подтверждения данных. Эти сведения третьим лицам передавать нельзя, напомнили в депздраве.

По словам представителей ведомства, медицинские работники не предлагают помощь с установкой приложений. Тем, кто не справляется с этой задачей самостоятельно, предложили обратиться к администраторам городских поликлиник или к сотрудникам офисов «Мои Документы».

Ведущий эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов посоветовал россиянам, которые боятся кибермошенников, завести специальные карты для оплаты на маркетплейсах и других сервисах. Это позволит снизить потенциальный ущерб от обмана.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать имитирующий пуш-уведомления от банков вирус-троян. Попадая на телефон (например, через открытую фишинговую ссылку от подложного письма от имени «Госуслуг»), троян блокирует экран, а потенциальная жертва мошенничества видит на нем фейковые уведомления о списаниях средств. После этого человеку звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета, для защиты от которого запрашивает платежную информацию.

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