На Западе объяснили причину отказа Байдена в просьбе Зеленского об ударах вглубь России

WP: Байден не разрешил удары вглубь РФ, потому что опасность эскалации реальна

Колумнист западного издания The Washington Post Дэвид Игнатиус объяснил причину, по которой президент США Джо Байден отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в просьбе позволить наносить удары западным оружием вглубь России. По словам журналиста, это произошло, поскольку опасность эскалации реальна, и глава Белого дома не желает рисковать из-за возможных ответных мер Москвы.

«Мы не должны хотеть, чтобы в Белом доме была горячая голова. Избегая риска эскалации, Байден следует советам своих советников из разведки — и выполняет обязанность любого президента по снижению угрозы ядерной войны», — подчеркнул обозреватель.

Игнатиус добавил, что после посещения Киева в сентябре он пессимистично оценивает ситуацию для Украины, истощенная конфликтом страна, по его мнению, начнет прогибаться. Журналист также считает, что политическая база Зеленского раздроблена, и затягивание конфликта разрушит государство.

Обозреватель подчеркнул, что США должны оказать другую помощь Киеву, но не разрешать удары ракетами дальнего радиуса действия, поскольку их применение является красной линией для России. Он также описал несколько возможных ответов Москвы на санкционирование Белым домом атак вглубь российской территории.

Например, РФ могла бы вооружить тех, кто противостоит Соединенным Штатам, например, йеменских хуситов, или нанести удары по транзитным узлам в Польше, через которые Украине поставляются американские вооружения, считает Игнатиус.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

