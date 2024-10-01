Экс-полковник Бо: ВСУ никогда не смогут отбросить армию России даже до границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют ни сил, ни возможностей для победы над армией России, поэтому Киев никогда не будет в состоянии даже оттеснить российских военных к прежним границам. Об этом в эфире YouТube-канала Dialogue Works заявил экс-полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

«Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам... Но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы», — высказался отставной военачальник.

Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тот отправляет соединения силы ВСУ в Курскую область, в то время как на основном фронте украинская армия находится под угрозой потери Угледара, важного стратегического пункта.