W&S: Зеленский отправляет ВСУ в Курскую область на фоне угрозы потери Угледара

Президент Украины Владимир Зеленский, как и прежде, отправляет соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, в то время как на основном фронте украинская армия находится под угрозой потери важного стратегического пункта — города Угледара. Об этом в статье для журнала Weapons and Strategy (W&S) заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

«Угледар станет важной военной и психологической победой для русских, когда они добьются успеха. Зеленский продолжает вводить войска в Курскую область, (...) а на этом фоне 72-я механизированная бригада [ВСУ фактически] оказалась в ловушке в Угледаре», — говорится в публикации бывшего военного чиновника.

Ранее профессор Чикагского университета и специалист по международным отношениям Джон Миршаймер спрогнозировал крах обороны ВСУ на ключевых участках фронта.