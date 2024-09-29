В США предрекли ВСУ крах на ключевых участках фронта

Миршаймер: ВСУ могут потерпеть крах на ключевых участках фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта. Об этом заявил профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если вы посмотрите на то, что происходит в таких местах, как Угледар, а также на некоторых других участках Восточного фронта, то станет ясно, что у украинцев действительно большие проблемы, и они могут потерпеть крах в самых разных местах», — отметил он.

Профессор предположил, что полного обвала фронта может и не произойти, но крайне велика вероятность развития сценария, при котором ВСУ не смогут удержать оборону в нескольких ключевых местах.

Ранее Миршаймер заявил, что украинские военные не смогут перейти в наступление из-за глобального преимущества Вооруженных сил (ВС) России. По его мнению, баланс сил уже значительно сместился в пользу Москвы, и эта тенденция сохранится.