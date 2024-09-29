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17:28, 29 сентября 2024Мир

В США предрекли ВСУ крах на ключевых участках фронта

Миршаймер: ВСУ могут потерпеть крах на ключевых участках фронта

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта. Об этом заявил профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если вы посмотрите на то, что происходит в таких местах, как Угледар, а также на некоторых других участках Восточного фронта, то станет ясно, что у украинцев действительно большие проблемы, и они могут потерпеть крах в самых разных местах», — отметил он.

Профессор предположил, что полного обвала фронта может и не произойти, но крайне велика вероятность развития сценария, при котором ВСУ не смогут удержать оборону в нескольких ключевых местах.

Ранее Миршаймер заявил, что украинские военные не смогут перейти в наступление из-за глобального преимущества Вооруженных сил (ВС) России. По его мнению, баланс сил уже значительно сместился в пользу Москвы, и эта тенденция сохранится.

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      Виктория Кондратьева
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