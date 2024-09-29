Профессор Миршаймер: у ВСУ больше нет возможности оказывать сопротивление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут перейти в наступление из-за глобального преимущества российских войск. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он также выразил сомнение, что украинская армия в состоянии обороняться. «Баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России», — отметил политолог. По его мнению, этот перевес продолжит усиливаться.

Миршаймер также обратил внимание, что соотношение живой силы на отдельных участках составляет восемь к одному в пользу России. По его словам, об этом свидетельствуют данные различных отчетов. «Соотношение артиллерии десять к одному. (…) Вам конец!» — заключил профессор.

Ранее Миршаймер заявил, что США осознают, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Он предупредил, что ситуация будет только ухудшаться, и Вашингтон столкнется с настоящей катастрофой.