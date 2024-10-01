Названа трендовая обувь на осень и зиму

Vogue: дерби и леопардовые сапоги будут трендами осени и зимы

Редакторы французской версии Vogue назвали трендовую обувь на осень и зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что в холодное время года популярными будут байкерские сапоги с широким голенищем и ремнями и дерби (туфли с открытой шнуровкой, у которых берцы пришиты поверх союзки — прим. «Ленты.ру»). Подобные изделия можно встретить в коллекциях брендов Maison Margiela, Hermes, Miu Miu и Loewe, указывают журналисты.

Кроме того, актуальными окажутся высокие сапоги зеленого цвета, а также туфли, балетки и сапоги с леопардовым принтом. Данная обувь была представлена такими марками, как Christian Dior, Isabel Marant, Gucci и Fendi.

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