Россиянкам невысокого роста назвали портящую внешность обувь

Стилист Егорова: девушкам невысокого роста следует избегать массивной обуви

Стилистка Алиса Егорова назвала россиянкам невысокого роста портящую внешность обувь. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, девушкам с подобными параметрами следует избегать массивных моделей, поскольку они визуально укорачивают фигуру. По аналогичной причине необходимо отказаться от вариантов с манжетами и широкими короткими голенищами.

Кроме того, специалистка призвала с осторожностью включать в гардероб фасоны контрастных цветов. «Если необходима яркая обувь, подберите брюки, юбку или колготы в той же температуре и тоне, что и обувь», — посоветовала собеседница издания.

В сентябре стилист Александр Рогов назвал модными надетые поверх обуви колготки.