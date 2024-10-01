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16:11, 1 октября 2024Ценности

Россиянкам невысокого роста назвали портящую внешность обувь

Стилист Егорова: девушкам невысокого роста следует избегать массивной обуви

Фото: Syd Wachs / Unsplash

Стилистка Алиса Егорова назвала россиянкам невысокого роста портящую внешность обувь. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, девушкам с подобными параметрами следует избегать массивных моделей, поскольку они визуально укорачивают фигуру. По аналогичной причине необходимо отказаться от вариантов с манжетами и широкими короткими голенищами.

Кроме того, специалистка призвала с осторожностью включать в гардероб фасоны контрастных цветов. «Если необходима яркая обувь, подберите брюки, юбку или колготы в той же температуре и тоне, что и обувь», — посоветовала собеседница издания.

В сентябре стилист Александр Рогов назвал модными надетые поверх обуви колготки.

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      Алина Гостева
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