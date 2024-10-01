Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 1 октября 2024Мир

Новый премьер Японии захотел пересмотреть военный договор с США

Новый премьер Японии Исиба захотел пересмотреть военный договор с США

Фото: Yuichi Yamazaki / Pool / Reuters

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба захотел пересмотреть военный договор с США о статусе нахождения войск друг у друга. Об этом глава правительства заявил в ходе своей пресс-конференции, передает агентство Reuters.

В частности, он указал, что речь идет о создании возможностей для Сил самообороны Японии проводить тренировки в США и набираться военного опыта из-за неимения таких возможностей у себя дома.

«Я полагаю, что создание тренировочных полигонов на территории США имеет военную эффективность. (...) Я считаю, что пересмотр японо-американского соглашения о статусе войск не навредит отношениям между Японией и США, а наоборот, укрепит японо-американский альянс», — рассказал премьер Японии.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента Японии избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны. По результатам голосования Исиба получил 291 из 461 голоса. После он представил новый состав кабинета министров.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      Бывший студент российского колледжа попытался зарезать преподавателя и был задержан

      Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

      Приговор обвиненному по делу о фейках о Российской армии журналисту Зыгарю вступил в силу

      Реакция Анджелины Джоли на постер с Брэдом Питтом взбудоражила журналистов

      Эрдоган назвал Турцию следующей целью для Израиля

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Россиянам рассказали о правильной консервации дачи на зиму

      В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

      В СК раскрыли число совершенных иностранцами преступлений за восемь месяцев 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше