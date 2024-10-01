Новый премьер Японии захотел пересмотреть военный договор с США

Новый премьер Японии Исиба захотел пересмотреть военный договор с США

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба захотел пересмотреть военный договор с США о статусе нахождения войск друг у друга. Об этом глава правительства заявил в ходе своей пресс-конференции, передает агентство Reuters.

В частности, он указал, что речь идет о создании возможностей для Сил самообороны Японии проводить тренировки в США и набираться военного опыта из-за неимения таких возможностей у себя дома.

«Я полагаю, что создание тренировочных полигонов на территории США имеет военную эффективность. (...) Я считаю, что пересмотр японо-американского соглашения о статусе войск не навредит отношениям между Японией и США, а наоборот, укрепит японо-американский альянс», — рассказал премьер Японии.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента Японии избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны. По результатам голосования Исиба получил 291 из 461 голоса. После он представил новый состав кабинета министров.