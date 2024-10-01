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12:55, 1 октября 2024Бывший СССР

Новый взрыв прозвучал в Одессе

«Общественное»: в Одессе прозвучал новый взрыв

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

На фоне объявления новой воздушной тревоги, в Одессе прозвучал еще один взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Одессе был слышен взрыв! В воздушных силах сообщали о скоростной цели в направлении Одесской области», — указано в публикации. Сообщение о втором взрыве появилось в 12:26.

О первом взрыве в городе сообщал мэр Геннадий Труханов, не сообщив дополнительных подробностей. Незадолго до первого взрыва в области была объявлена воздушная тревога после информации о появлении разведывательного БПЛА Вооруженных сил России.

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      Валентин Карант
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