Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Сообщение о взрыве появилось в 11:54 1 октября. Незадолго до взрыва в Одесской области была объявлена воздушная тревога после информации о появлении разведывательного БПЛА Вооруженных сил России.
Мэр города Геннадий Труханов подтвердил факт взрыва в своем Telegram-канале, не сообщив дополнительных подробностей. После взрыва в области была отменена воздушная тревога.
Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры.