«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 11:54 1 октября. Незадолго до взрыва в Одесской области была объявлена воздушная тревога после информации о появлении разведывательного БПЛА Вооруженных сил России.

Мэр города Геннадий Труханов подтвердил факт взрыва в своем Telegram-канале, не сообщив дополнительных подробностей. После взрыва в области была отменена воздушная тревога.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры.